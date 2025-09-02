Mel Maia (1)
Mel Maia aplica botox nas axilas e explica o motivo

Chellsen Carneiro
Botox em lugar incomum: Mel explica os motivos do procedimento | Foto: Reprodução

A atriz justificou a escolha do procedimento no local. Confira!

Aatriz Mel Maia, 21, revelou que fez aplicação de botox em um local não tão comum do corpo: nas axilas. A namorada do então boxeador Luan Medeiros destacou que o fato se deve porque trata-se de uma “insegurança que tem desde criança”.

“Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas. Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada”, disse Mel.

O botox é recomendado em caso de hiperidrose, uma condição médica que causa suor excessivo, muito além do comum para regular a temperatura do corpo. Costuma ser produzida com a ação da acetilcolina, um neurotransmissor que ajuda na ativação das glândulas sudoríparas écrinas.

De biquini, Mel Maia posa com elefantes na Tailândia

Mel Maia

Em julho deste ano, Mel Maia viajou para a Tailândia após um longo período de trabalho. A atriz compartilhou com os mais de 21 milhões de seguidores os momentos nas redes sociais.

Em uma das ocasiões, Mel Maia posa com elefantes usando apenas um biquini e chamou atenção dos fãs. No vídeo publicado no Instagram, ela aparece acariciando os animais e demonstrando afeto.

