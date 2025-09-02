Mel Maia aplica botox nas axilas e explica o motivo
Botox em lugar incomum: Mel explica os motivos do procedimento | Foto: Reprodução
A atriz justificou a escolha do procedimento no local. Confira!
Aatriz Mel Maia, 21, revelou que fez aplicação de botox em um local não tão comum do corpo: nas axilas. A namorada do então boxeador Luan Medeiros destacou que o fato se deve porque trata-se de uma “insegurança que tem desde criança”.
“Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas. Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada”, disse Mel.
O botox é recomendado em caso de hiperidrose, uma condição médica que causa suor excessivo, muito além do comum para regular a temperatura do corpo. Costuma ser produzida com a ação da acetilcolina, um neurotransmissor que ajuda na ativação das glândulas sudoríparas écrinas.
De biquini, Mel Maia posa com elefantes na Tailândia
Em julho deste ano, Mel Maia viajou para a Tailândia após um longo período de trabalho. A atriz compartilhou com os mais de 21 milhões de seguidores os momentos nas redes sociais.
Em uma das ocasiões, Mel Maia posa com elefantes usando apenas um biquini e chamou atenção dos fãs. No vídeo publicado no Instagram, ela aparece acariciando os animais e demonstrando afeto.
