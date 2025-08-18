Membro do Comando Vermelho é preso por tentar matar policial militar no Pará

Foto:Reprodução | Na última sexta-feira, 15, a Polícia Civil do Pará, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, cumpriu dois mandados de prisão: um condenatório por roubo e outro referente a uma tentativa de homicídio praticada contra um policial militar.

A prisão foi realizada em Fortaleza, no Ceará, em operação conjunta do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Grupo de Trabalho de Facções (GTF) e equipes da Polícia Civil do Ceará (PCCE), incluindo o Departamento de Inteligência (DIP), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia de Narcóticos (DENARC) e Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

Além dos mandados cumpridos, o homem, conhecido como “Biruta”, também é investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) pela tentativa de homicídio contra um policial militar.

Segundo o Delegado-Geral Raimundo Benassuly, a prisão representa a força da Polícia Civil no combate ao crime organizado. “Reafirmamos o compromisso da Polícia Civil do Pará em proteger a sociedade e garantir que crimes graves contra agentes públicos não fiquem impunes. Essa ação reforça a confiança no trabalho integrado de inteligência policial e na determinação da instituição em enfrentar as facções com firmeza”, ressaltou.

As investigações apontam ainda que o suspeito integra a facção criminosa Comando Vermelho e exerce posição de liderança no bairro do Guamá, em Belém, coordenando atividades ilícitas como tráfico e extorsões de comerciantes, além de ordenar ações violentas na região. Também foi constatado que o investigado utilizava documento de identidade falso enquanto exercia atividades criminosas e comandava ações da facção na capital paraense.

“Essa operação conjunta reflete a importância da união de esforços entre as Polícias Civis do Pará e do Ceará, resultando na prisão de um alvo de alta relevância investigativa. A atuação integrada mostra que o trabalho dedicado das equipes é fundamental para conter o avanço das facções e fortalecer a proteção da sociedade e dos nossos policiais”, destacou o delegado Evandro Araújo, Diretor de Polícia Especializada (DPE).

O suspeito era considerado um dos principais alvos investigados pela prática de crimes graves contra agentes do Estado, sendo responsável direto ou partícipe em ações violentas que atentaram contra a vida de policiais militares e civis.

Fonte:O Impacto/PC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2025/07:04:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...