Membros de facção torturam e estupram jovem com cabo de vassoura em Guarantã do Norte | MT

Foto: Reprodução | O crime ocorreu na segunda-feira (12), mas foi registrado na Polícia Militar dois dias depois.

Um jovem de 20 anos que possui esquizofrenia foi torturado e estuprado com um cabo de vassoura. O crime foi cometido por integrantes de uma organização criminosa, em Guarantã do Norte (708 km de Cuiabá). O caso aconteceu na segunda-feira (12), mas o registro do crime foi feito dois dias depois.

De acordo com a ocorrência, o jovem fez uma live através de uma rede social no domingo (11), onde teria dito nomes de integrantes de uma facção. No dia seguinte, ele foi agredido e estuprado com um cabo de vassoura por três homens, como represália.

Dias depois, o jovem procurou uma unidade médica onde recebeu atendimento. Em seguida, os enfermeiros acionaram a Polícia Militar ao notarem que as lesões seriam fruto de agressões.

A vítima relatou o crime e apontou a casa de um dos criminosos. Na residência, o agressor foi preso com porções de crack e maconha.

Na delegacia, o criminoso confessou o crime e ainda apontou a casa dos outros dois comparsas que também foram detidos.

O caso segue sob investigação.

