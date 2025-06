Membros do Comando Vermelho que extorquiam donos de operadoras de internet são presos em Fortaleza

A Polícia Civil deflagrou a operação, na Comunidade do Sossego, bairro Quintino Cunha, nas primeiras horas desta segunda-feira (2) | Foto: Divulgação/ PCCE

11 suspeitos de integrar a facção criminosa foram detidos. Entre eles, está um proprietário de uma empresa provedora de internet que foi favorecido com as extorsões aos concorrentes.

A terceira fase da Operação Nocaute, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) nesta segunda-feira (2), desarticulou uma quadrilha ligada à facção carioca Comando Vermelho (CV), especializada em extorquir proprietários de operadoras de internet e comerciantes, além de expulsar moradores, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza.

11 suspeitos foram presos por suspeita de integrar a organização criminosa, nas primeiras horas do dia. Nove suspeitos estavam em liberdade e os outros dois já estavam recolhidos em presídios cearenses. Uma arma de fogo e munições foram apreendidos com a quadrilha.

O delegado titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Thiago Salgado, afirmou ao programa Bom Dia CE, da TV Verdes Mares, que os suspeitos presos já tinham vasta ficha criminal, com anotações por crimes como homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Os outros dois suspeitos detidos não tinham antecedentes criminais.

Um dos alvos de mandado de prisão é um homem proprietário de uma empresa provedora de internet, de 33 anos, que se aliou à facção Comando Vermelho para atuar no bairro Quintino Cunha e eliminar a concorrência – que, por sua vez, não aceitou pagar taxas cobradas pela organização criminosa.

O grupo detido na Operação Nocaute atuava principalmente na Comunidade do Sossego – a mesma localidade onde dois jovens foram assassinados a tiros, na última sexta-feira (30). Sete suspeitos foram presos em flagrante pelo duplo homicídio.

Thiago Salgado lembrou que a Operação Nocaute foi deflagrada para desarticular grupos criminosos ligados a ameaças, extorsões e ataques a empresários do ramo de operadoras de internet, após ataques ocorridos no Estado, em março deste ano.

Na primeira fase da Operação, 15 suspeitos foram presos, no último mês de abril. E na segunda fase, ao menos 20 suspeitos foram capturados – inclusive dois cantores de funk -, em maio. Ao total, 57 suspeitos de participar de ataques a provedores de internet já foram capturados pelas Forças de Segurança.

Fonte: Diário do Nordeste

