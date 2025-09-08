Memphis bate recorde, e Holanda vence Lituânia nas Eliminatórias da Copa

Holanda bateu a Lituânia pelas Eliminatórias da Copa • Reprodução/x/-@OnsOranje

Atacante chegou a 52 gols e superou van Persie como maior artilheiro da seleção.

Memphis Depay entrou para a história neste domingo (7), ao se tornar o maior artilheiro da seleção da Holanda. O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, e chegou a 52 tentos, superando Robin van Persie.

O atacante do Corinthians abriu o placar logo aos 11 minutos, completando passe de Cody Gakpo. Aos 33, Quinten Timber ampliou e anotou seu primeiro gol pela equipe nacional. Mas os donos da casa reagiram rapidamente: Gvidas Gineitis descontou aos 36 e, sete minutos depois, Edvinas Girdvainis empatou de cabeça após cobrança de falta.

No segundo tempo, Depay voltou a brilhar. Aos 19 minutos, aproveitou cruzamento de Denzel Dumfries e marcou de cabeça o gol que garantiu os três pontos para a equipe de Ronald Koeman, que ainda acertou a trave com Gakpo.

Com a vitória, a Holanda assumiu a liderança do Grupo G com 10 pontos em quatro jogos, três a mais que a Polônia, que ainda entra em campo neste domingo contra a Finlândia.

A Lituânia, por sua vez, amarga mais uma derrota, mas se orgulha de ter sido a seleção de ranking mais baixo (143º) a balançar as redes contra os holandeses desde a criação da lista da Fifa em 1992.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:16:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...