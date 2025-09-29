Menina de 10 anos arrastada por correnteza é resgatada por guarda-vidas em meio às pedras; VÍDEO

Menina de 10 anos é resgatada após ser arrastada pela correnteza em Guarujá, SP — Foto: Reprodução

Dois adultos que a acompanhavam também foram arrastados, mas foram socorridos por banhistas que estavam próximos ao Canto do Maluf, na Praia da Enseada, em Guarujá (SP).

Três pessoas foram arrastadas pela correnteza no Canto do Maluf, na Praia da Enseada, em Guarujá, litoral de São Paulo. Imagens obtidas pelo g1 mostram o momento em que uma menina de 10 anos é socorrida em meio às pedras na costa. As outras duas pessoas foram retiradas do mar por banhistas e não precisaram de atendimento dos bombeiros (assista acima).

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que o resgate aconteceu na manhã deste domingo (23). Um guarda-vidas enfrentou as pedras para alcançar a criança, que estava em perigo. Com apoio das equipes do GBMar, ela recebeu atendimento conforme os protocolos de emergência e foi levada com vida ao Hospital Santo Amaro (HSA), onde segue sob cuidados médicos.

A área onde o acidente ocorreu é isolada com fitas e placas de sinalização, segundo o GBMar. Mesmo assim, o trio entrou no mar e foi puxado pela corrente de retorno. O guarda-vidas que salvou a criança sofreu escoriações devido à dificuldade de acesso ao local.

A corporação reforçou a importância de respeitar a sinalização e as orientações dos profissionais. A família da menina é de Guarujá e estava aproveitando o dia na praia. Ela estava acompanhada dos tios e da avó.

Procurado, o HSA informou que a criança foi atendida em estado grave na unidade e transferida para o Hospital Guilherme Álvaro (HGA), em Santos, cidade vizinha.

Veja vídeo:

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/11:22:52

