Menina de 11 anos morre após inalar desodorante aerossol por causa de desafio da internet

Brenda Sophia morreu após inalar desodorante aerossol — Foto: Reprodução/Instagram

Uma menina de 11 anos morreu após inalar desodorante aerossol, no domingo (9), em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco. Segundo parentes, o ato ocorreu por causa de um desafio da internet. De acordo com a Polícia Civil, ela foi socorrida e levada para um hospital municipal, mas não resistiu e morreu logo em seguida.

A criança foi identificada como Brenda Sophia Melo de Santana. De acordo com a prefeitura, a menina chegou ao Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes às 16h24, e a caminho do hospital teve uma parada cardiorrespiratória. Ela já chegou desacordada à unidade.

Brenda Sophia tinha 11 anos e já chegou a hospital em parada cardíaca. Polícia investiga o caso como ‘morte a esclarecer’.

A língua de Brenda Sophia estava coberta por um material esbranquiçado. A equipe de saúde tentou reanimar a menina por cerca de 40 minutos, mas ela não resistiu e morreu no hospital.

A causa da morte, segundo a prefeitura, foi por “possível inalação, por via oral, de desodorante aerossol”. O corpo da garota foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste, onde passou por perícias e foi liberado para os parentes.

O laudo médico sobre a causa da morte da vítima será entregue à Polícia Civil. O caso está sendo investigado como “morte a esclarecer” pela Delegacia de Bom Jardim.

Condolências

Por meio de nota, a prefeitura da cidade expressou “profundo pesar” pela morte da menina. “Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, colegas e toda a comunidade escolar. Que Deus conceda força e conforto a todos que sofrem com essa irreparável perda”, disse.

A Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) 19 de Julho, unidade municipal em que a menina estudava, também lamentou a morte. “Que sua memória permaneça viva em nossos corações. Nossos sentimentos à família”, publicou o colégio.

Fonte: g1 PE e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2025/10:29:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...