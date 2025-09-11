Menina de 13 anos é infectada com HIV após ser segurada pela mãe para ser estuprada pelo padrasto, em Manaus

Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira (11), a mãe e padrasto foram presos e conduzidos à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto dentro da própria casa na região da AM-010, estrada que liga Manaus a Rio Preto da Eva. A mãe da vítima, que tinha conhecimento dos crimes, chegou a facilitar as agressões, segurando a própria filha para ser abusada pelo marido dela.

O caso só chegou às autoridades após uma denúncia, revelando um histórico de violência que se estende desde os 6 anos de idade, envolvendo o primeiro padrasto da criança.

As investigações apontam que o segundo padrasto, atual parceiro da mãe, perpetuou os abusos e agravou a situação da vítima, transmitindo HIV para a menina. Segundo as autoridades, os crimes eram contínuos e ocorridos dentro do ambiente familiar, causando sofrimento físico e psicológico prolongado à menina.

Na manhã desta quinta-feira (11), a mãe e padrasto foram presos e conduzidos à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde responderão pelos crimes. O caso segue sob investigação, com medidas sendo tomadas para garantir a proteção da vítima e a responsabilização dos envolvidos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/11:39:17

