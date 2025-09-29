Menina de 14 anos morre no México após colocar silicone escondida do pai; cirurgião é atual namorado da mãe — Foto: Reprodução: X

Paloma Nicole Arellano Escobedo foi submetida ao procedimento estético no início de setembro, mas morreu dias depois em decorrência de complicações; responsável acusa negligência e encobrimento.

A adolescente Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 anos, morreu na cidade mexicana de Durango, capital do estado de mesmo nome, por complicações de uma cirurgia estética de aumento de seios feita sem o conhecimento e a permissão do pai. Ela morreu no último sábado (20), oito dias após ser operada pelo namorado da mãe, que é cirurgião.

O pai da vítima, Carlos Arellano, denunciou publicamente a perda da filha em suas redes sociais após ter acesso ao atestado de óbito da adolescente, que teve o motivo da morte registrado falsamente como “doença”, o que, segundo ele, constitui uma tentativa de encobrir a negligência do cirurgião, identificado pelas iniciais V.M.R.G.

“Exijo que todos os responsáveis sejam investigados: o médico, a mãe, o hospital, seus administradores e todos os que participaram desse encobrimento”, declarou.

Sonia Yadira de la Garza, promotora da Fiscalía Geral do Estado de Durango (que opera de maneira semelhante ao Ministério Público no Brasil), confirmou que, inicialmente, ambos os pais assinaram o certificado de óbito.

O pai da jovem só teria feito a denúncia no dia seguinte ao descobrir que Paloma havia sido submetida a uma cirurgia de mama realizada pelo atual companheiro da mãe da vítima.

O caso chegou a ser comentado pela Presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo. Em coletiva de imprensa realizada na manhã da última quarta-feira (23), a mandatária se solidarizou com os familiares e amigos da vítima, e afirmou que “com prazer”, procuraria a família e veria a melhor maneira de dar apoio aos envolvidos.

Segundo a promotora, a mãe da menina, que não teve a identidade revelada, pode responder por omissão de cuidados, enquanto o cirurgião pode responder por homicídio culposo.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2025/16:32:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...