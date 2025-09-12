Menina de 2 anos é morta a facadas pela mãe em; em SC

Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira (11), uma tragédia chocou o bairro Jardim Ultramar, em Balneário Gaivota. Uma menina de apenas 2 anos foi morta a facadas dentro de casa, em um crime que, segundo a Polícia Civil, pode ter sido motivado por um surto psicótico da mãe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada com ferimentos no pescoço e já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local. A mãe, suspeita do crime, foi detida pela Polícia Militar e encaminhada à delegacia, onde permanece sob custódia.

O helicóptero do SAER da Polícia Civil foi acionado para apoiar as diligências. Familiares e vizinhos presenciaram a cena e demonstraram profundo desespero e comoção. O pai da criança entrou em estado de choque e recebeu atendimento médico no local.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. A suspeita deverá passar por exames psiquiátricos para determinar seu estado mental no momento do homicídio.

