Menina de 2 anos morre afogada em piscina de casa em Guarantã do Norte (MT)

Foto: Reprodução/Redes Sociais | Uma tragédia abalou moradores de Guarantã do Norte (715 km de Cuiabá) no fim da tarde de terça-feira (9). Uma menina de apenas 2 anos e 7 meses morreu após se afogar na piscina da própria residência.

De acordo com informações da Polícia Civil, a equipe foi acionada por volta das 18h para realizar a liberação do corpo no Hospital Municipal, onde a vítima já havia dado entrada sem vida.

Segundo relatos de familiares, a criança estava em casa com a mãe, a tia e outros parentes. Enquanto os adultos conversavam na porta da residência, a menina entrou sozinha na área da piscina, sem que ninguém percebesse. A tia, ao chegar, foi até o local e encontrou a sobrinha já submersa. Ela imediatamente chamou pela mãe, que retirou a filha da água desacordada.

Os pais ainda tentaram socorrer a criança, levando-a às pressas até o hospital, mas, infelizmente, ela não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia e, posteriormente, será liberado para o velório e sepultamento.

“Nas redes sociais, amigos e familiares têm prestado homenagens e deixado mensagens de apoio, em uma tentativa de confortar os pais neste momento de dor.”

Fonte: PCMT/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/09:48:28

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...