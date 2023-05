Menina de 2 anos que morreu com tiro acidental será enterrada nesta sexta (12) em Cuiabá

Eloá Victória Silva Oliveira, de 2 anos, morreu com um tiro acidental em Cuiabá — Foto: Divulgação

Eloá foi baleada por um tiro acidental quando brincava com a prima e encontraram a arma no quarto do pai. O velório é realizado até às 10h, na Igreja Batista da Paz, no Bairro Poção.

Eloá Victória Silva Oliveira, de 2 anos, que morreu com um tiro acidental no Bairro Santa Cruz II, em Cuiabá, vai ser enterrada neste sexta-feira (12), às 11h, no Cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá.

O velório é realizado até às 10h, na Igreja Batista da Paz, no Bairro Poção, na Avenida Fernando Correa.

Leia mais:Menina de 5 anos mata prima de 2 anos com tiro acidental

Os pais de Eloá esperaram seis anos na fila de adoção. Segundo a Polícia Civil, ela foi adotada há cerca de um ano.

A criança foi baleada por um tiro acidental quando brincava com a prima e encontraram a arma no quarto do pai. De acordo com a Polícia Civil, o objeto estava em um fundo falso de uma mesa de cabeceira ao lado da cama do pai da vítima. Eloá é filha de um policial militar.

O tiro atingiu a cabeça da criança mais nova. Uma equipe no Serviço de Atendimento Médico e Urgência (Samu) esteve no local e a encaminhou até o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas ela não resistiu.

Entenda o caso

De acordo com o delegado Olímpio Fernandes, que está investigando o caso, foi disparado apenas um tiro, o único que estava carregado, e o responsável responderá por omissão de cautela.

Já o delegado Marcel Gomes de Oliveira disse que a prima de 5 anos não tem qualquer possibilidade de sofrer algum tipo de medida socioeducativa.

“Do ponto de vista jurídico, ela não tem possibilidade de sofrer qualquer tipo de medida socioeducativa. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que ela deve ser submetida a medidas protetivas por conta da idade. A gente tem vítima de 2 anos, mas também uma vítima psicológica, porque uma criança de 5 anos ver sua prima no chão caída, morta, o abalo com certeza vai ser para o resto da vida”, pontuou.

Caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), em Cuiabá — Foto: Nathan Goulart

Fonte G1MT* Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 12/05/2023/06:42:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...