Menina de 4 anos é estuprada e morta pelo padrasto; vizinhos ouviam gritos frequentes da criança

Os socorristas constataram o óbito da criança e um dos médicos relatou que a menina apresentava lesões na vagina e no ânus, típicos de estupro.

Um homem de 22 anos foi preso, na manhã da última segunda-feira (5), no Distrito Federal, por suspeita de estuprar e matar uma criança de apenas quatro anos, enteada dele.

Isabela Dourado de Oliveira sofreu uma parada cardíaca durante um ato de violência sexual e veio a óbito.

Vizinhos, em depoimento, relataram que ouviam com certa frequência a menina chorando e gritando quando estava sozinha com o detido.

A mãe da menina contou à polícia que saiu para trabalhar e a filha ficou sozinha no apartamento com o suspeito, identificado como Igor Fernandes Pereira Ayres.

Às 8h54, a mulher disse te recebido uma ligação do namorado dizendo que a criança tinha convulsionado e não reagia aos estímulos.

Os socorristas, quando chegaram no local, constataram o óbito da criança e um dos médicos relatou que a menina apresentava lesões na vagina e no ânus, típicos de estupro.

Após diligências e conversas com testemunhas, os militares prenderam e conduziram o padrasto da criança à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável com resultado de morte.

Versão do suspeito

À Polícia Civil do Distrito Federal o suspeito contou ter ouvido um barulho no quarto e, quando correu para ver o que tinha acontecido, a garota estava se debatendo e espumando pela boca. Ele alega que ainda tentou fazer massagem cardíaca na enteada, mas não obteve sucesso.

Igor afirmou, ainda, que era “apaixonado pela criança”, mas a informação foi contestada por um vizinho, que disse já ter ouvido diversas vezes a garota gritando e chorando quando estava sozinha com ele.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/02/2024/15:45:15

