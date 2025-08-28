Menina de 6 anos é encontrada morta em banheira sob cama de suspeito em Campo Grande

Suspeito foi flagrado por câmera caminhando com a vítima, de 6 anos, às 8h30, antes de assassiná-la. — Foto: Reprodução

Câmeras de segurança registraram a menina caminhando pela rua com o homem por volta das 8h30 da manhã. O principal suspeito, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família, ainda não foi localizado pela polícia.

Emanuelly Victoria Souza Moura, de 6 anos, foi encontrada morta na noite de quarta-feira (27) em uma casa na Vila Carvalho, em Campo Grande (MS). O corpo tinha sinais de violência e estava escondido em uma banheira de bebê, debaixo da cama. O principal suspeito, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, morreu em confronto com a polícia na manhã desta quinta (28).

Ainda na noite dessa quarta, o corpo de Emanuelly foi encontrado em um dos quartos, enrolado em uma coberta com fitas adesivas, em uma banheira de bebê, sob a cama. A área foi isolada para o trabalho da perícia e as buscas pelo suspeito foram iniciadas.

Segundo a Polícia Civil, Marcos era conhecido da família da vítima e já era procurado por outros crimes, como cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio qualificado, vilipêndio e ocultação de cadáver.

A família, que mora na Vila Taquarussu, acionou a polícia no início da noite ao notar o desaparecimento da menina. Imagens de câmeras de segurança mostraram Emanuelly caminhando com o suspeito por volta das 8h30 da manhã de quarta.

Moradores disseram que o homem das imagens vivia na Vila Carvalho. No local indicado, a polícia encontrou a casa vazia, mas achou documentos em nome de Marcos. Também foi confirmado que havia um mandado de prisão aberto contra ele.

Ao voltar à casa, os policiais notaram marcas de chinelo com barro e continuaram as buscas. O pai da menina foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento.

Morte em confronto

Marcos foi morto na manhã de quinta-feira (28) em confronto com o Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil. O tiroteio aconteceu na região da Cachoeira do Inferninho, saída para Rochedo (MS).

Segundo a polícia, Marcos estava armado e atirou contra os agentes ao ser localizado. Ele foi baleado durante o confronto, socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, mas não resistiu.

Fonte: g1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/08/2025/09:21:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...