Menina faz pedido de socorro em caderno da escola: “Me ajuda, meu pai abusou de mim”

Foto: Ilustrativa | Segundo relato da vítima, após ela sair do banho o pai pediu para ela tirar a toalha para ele ficar olhando.

Um homem de 51 anos foi preso nessa terça-feira (15) sob suspeita ter abusado sexualmente da própria filha, de 13 anos de idade, em Rondonópolis (214 km de Cuiabá).

O crime foi descoberto após a menina escrever no caderno do irmão a seguinte frase: “Me ajuda. Meu pai abusou de mim”. O pedido de socorro foi descoberto pela diretora da escola onde a vítima estuda.

A educadora acionou o Conselho Tutelar, e, em conversa com um conselheiro, a menina confirmou o abuso e contou como aconteceu.

De acordo com a vítima, em um momento em que ela saía do banheiro, o pai teria pedido para ela tirar a toalha que a cobria para ele ficar olhando. Ela se sentiu incomodada com a situação, pegou a toalha e se cobriu novamente.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o pai negou.

Ele foi encaminhado pela Polícia Militar à delegacia para as devidas providências.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/19:34:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...