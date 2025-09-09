Menina morre após ser brutalmente agredida por alunos dentro de escola no Sertão de PE

Alícia Valentina, tinha 10 anos e faleceu em decorrência das agressões que sofreu no colégio • Reprodução/Redes Sociais

Caso aconteceu na última quinta-feira (4) e aluna morreu neste domingo (7); Polícia Civil do Pernambuco instaurou um inquérito policial para apurar o caso.

Uma menina de 10 anos morreu neste domingo (7), após ter sido brutalmente espancada por colegas da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, no sertão do Pernambuco.

A confirmação da morte foi divulgada pela Polícia Civil, entretanto, não foram detalhadas mais informações sobre o óbito.

Alícia Valentina Lima Santos Silva foi socorrida e levada ao hospital na última quinta-feira (4), após ter sido agredida dentro do colégio em que estudava. Nas redes sociais, familiares informaram que o sepultamento acontecerá na próxima terça-feira (8) em um cemitério local do bairro.

A unidade escolar se pronunciou afirmando que prestou todo o “socorro necessário” à aluna e que o Conselho Tutelar, junto com a Secretaria Municipal de Educação, estiveram presente no local para apurações sobre o caso.

Nas redes sociais, a prefeitura de Belém do São Francisco, através da Secretaria, manifestou “profundo pesar” pelo falecimento de Alícia.

A Polícia Civil do Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado e outras informações só serão disponibilizados após o esclarecimento dos fatos.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/07:43:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...