Menina morre após ser brutalmente agredida por alunos dentro de escola no Sertão de PE

Alícia Valentina, tinha 10 anos e faleceu em decorrência das agressões que sofreu no colégio • Reprodução/Redes Sociais

Caso aconteceu na última quinta-feira (4) e aluna morreu neste domingo (7); Polícia Civil do Pernambuco instaurou um inquérito policial para apurar o caso.

Uma menina de 10 anos morreu neste domingo (7), após ter sido brutalmente espancada por colegas da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco, no sertão do Pernambuco.

A confirmação da morte foi divulgada pela Polícia Civil, entretanto, não foram detalhadas mais informações sobre o óbito.

Alícia Valentina Lima Santos Silva foi socorrida e levada ao hospital na última quinta-feira (4), após ter sido agredida dentro do colégio em que estudava. Nas redes sociais, familiares informaram que o sepultamento acontecerá na próxima terça-feira (8) em um cemitério local do bairro.

A unidade escolar se pronunciou afirmando que prestou todo o “socorro necessário” à aluna e que o Conselho Tutelar, junto com a Secretaria Municipal de Educação, estiveram presente no local para apurações sobre o caso.

Nas redes sociais, a prefeitura de Belém do São Francisco, através da Secretaria, manifestou “profundo pesar” pelo falecimento de Alícia.

Alicia Valentina, de 10 anos, morreu após ser espancada por colegas no colégio em que estudava • Reprodução/Redes Sociais/Secretaria Municipal da Educação
A Polícia Civil do Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado e outras informações só serão disponibilizados após o esclarecimento dos fatos.

