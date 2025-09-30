Menina não chega à escola e é encontrada morta no interior do Pará

Foto:Reprodução | A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas as equipes policiais seguem em campo para identificar o que levou ao falecimento da criança o quanto antes.

Uma menina de apenas nove anos foi encontrada morta na última sexta-feira (26), em uma plantação de cacau situada em uma vicinal do ramal “Vai Quem Quer”, no travessão km 90 norte, na zona rural de Medicilândia, região sudoeste do estado.

O caso foi imediatamente comunicado à Polícia Civil de Medicilândia, que iniciou as investigações, levantando todo o percurso feito pela menina desde o momento em que foi dada como desaparecida.

A causa da morte ainda não foi esclarecida, mas as equipes policiais seguem em campo para identificar o que levou ao falecimento da criança o quanto antes.

Testemunhas relataram que a menina saiu de casa, como de costume, para ir à escola onde estudava, mas não chegou ao destino. A direção da Escola Abraham Lincoln notificou os responsáveis pela ausência da aluna e iniciou as buscas imediatamente.

Horas depois, a menina foi encontrada sem vida, ainda com o uniforme escolar, dentro da plantação de cacau na vicinal do travessão km 90. A Polícia Civil e uma equipe de peritos do Instituto Médico Legal Renato Chaves, de Altamira, foram acionadas para conduzir o levantamento do local.

Os peritos investigam as causas do óbito, incluindo a possibilidade de violência sexual.

Em nota, a Escola Abraham Lincoln lamentou profundamente a perda da aluna:

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida aluna. Mesmo tão pequena, sua presença iluminava os dias de todos ao redor com doçura e alegria. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a comunidade escolar. Desejamos força e acolhimento para atravessar essa perda imensurável.”

A Polícia Civil trata o caso como homicídio doloso e segue investigando, aguardando o laudo necroscópico do IML para juntar as peças desse triste quebra-cabeça e esclarecer a morte da menina.

Fonte: Diário do Pará

