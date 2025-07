Menina que matou irmã e feriu irmão em incêndio entregou ‘recordação’ de bebês a vizinho: ‘Já estão mortos’, diz delegado

Menina ateou fogo em apartamento onde morava com pais e irmãos em Guarujá (SP) — Foto: Reprodução

Uma bebê de 11 meses morreu e o irmão de dois anos foi internado em estado grave no Hospital Santo Amaro, em Guarujá (SP). Adolescente de 14 anos foi apreendida.

A adolescente de 14 anos que foi apreendida após incendiar um apartamento com os dois irmãos dentro, em Guarujá, no litoral de São Paulo, entregou os sapatos das crianças a um vizinho como “última recordação”. As informações são do delegado Glaucus Vinicius Silva, titular do DP Sede da cidade. Uma bebê, de 11 meses, morreu no local, enquanto o irmão, de dois anos, foi internado.

O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 14h10, em um conjunto habitacional localizado na Rua 109, no bairro Cantagalo. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, o fogo já havia sido controlado por moradores.

Segundo a PM, um homem entrou no apartamento em chamas pela janela e conseguiu retirar as duas crianças. Apesar do resgate, a bebê morreu por inalação de fumaça. A criança de 2 anos foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Santo Amaro (HSA).

De acordo com o delegado, a menina relatou o caso durante depoimento à Polícia Civil. Segundo ele, ela colocou os bebês para dormir, fez um chumaço com um papel e ateou fogo no tapete. Após trancar as crianças em um quarto, abriu a válvula de gás e saiu “de maneira muito fria e calculada”.

“Ela pega os dois sapatinhos dos bebês, que relatam o início de vidas […], pega as chaves do apartamento, sai, tranca a porta, desce as escadas, vai até o imóvel vizinho de uma pessoa conhecida e, de uma maneira muito fria, anuncia: ‘Aqui está a última recordação dos meus irmãos, porque eles já estão mortos mesmo'”, afirmou o delegado.

Motivação

Em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo, Glaucus Vinicius também descreveu as palavras da menina sobre a motivação para incendiar o imóvel.

“Ela chegou a relatar, de uma maneira muito tranquila, falando até baixo e olhando nos meus olhos. Falou que já não aguentava mais ficar cuidando dos irmãos e queria se ver livre daquilo”, disse ele.

O caso

Conforme apurado pela TV Tribuna, a adolescente ateou fogo no carpete do apartamento, acionou o registro de gás e trancou a porta em seguida.

A menina foi apreendida e encaminhada ao DP Sede de Guarujá. Ela responderá por ato infracional análogo à tentativa e ao homicídio consumado. O g1 solicitou mais informações à Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno até a publicação.

Fonte: G1/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2025/16:35:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...