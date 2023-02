Meninas Yanomami eram embriagadas por garimpeiros antes de estupro, diz relatório

Silvio de Almeida: “Estamos fazendo um relatório de violação de direitos humanos” (Foto:José Cruz/Agência Brasil)

Governo investiga denúncia de que invasões engravidaram 30 adolescentes da nação indígena

A denúncia de gravidez de 30 meninas Yanomami por parte de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami está sendo investigada pelo governo federal.

O Ministério Público Federal (MPF) também fará uma investigação sobre o assunto, conforme informado pelo Ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Informações aponta que as vítimas eram “embriagadas de cachaça”. As informações são do G1 Roraima.

“Estamos fazendo um relatório de violação de direitos humanos nesse contexto, e a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, ao colher as informações, chegou a informação de que haveria ao menos 30 adolescentes grávidas dos garimpeiros”, disse o ministro Silvio Almeida, em entrevista à GloboNews.

“Cenário de insegurança” no território

O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania reportou o ocorrido durante uma das visitas da equipe ao estado para investigar possíveis violações aos direitos dos indígenas. Na capital, os secretários se reuniram com lideranças locais e, após ouvir relatos, afirmaram que os indígenas enfrentam um “cenário de insegurança” no território.

Agora, com a denúncia de que 30 meninas Yanomami engravidaram de garimpeiros ilegais, o ministério irá ouvir as pessoas envolvidas. Já foram citados relatos de estupro de mulheres e meninas Yanomami por garimpeiros, de acordo com relatórios de lideranças sobre invasores na reserva.

O material “Yanomami Sob Ataque”, elaborado em abril do ano passado, inclui dezenas de depoimentos de mães que descrevem o medo de serem vítimas da violência sexual cometida por garimpeiros. Ele revela que os invasores abusavam sexualmente das meninas e mulheres Yanomami como contrapartida por alimentos.

Cachaça e estupros

“Os garimpeiros têm sempre uma louca vontade de transar. Quando as pessoas disseram que eles se aproximavam, eu fiquei com medo. Por isso, desde que ouço falar dos garimpeiros, eu vivo com angústia”, citava um dos relatos.

O relatório também citava que indígenas eram embriagadas antes de serem estupradas pelos invasores. “Os garimpeiros estupraram muito essas moças, embriagadas de cachaça”, afirmava outro depoimento. (Com informações do O Liberal).

