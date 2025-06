Menino com TDAH desaparece após sair para brincar em Marabá (PA)

Foto:Reprodução | Segundo familiares, o desaparecimento ocorreu por volta das 19h.

Um menino de 11 anos, identificado como Anndré Emanuelson Lima Araújo, está desaparecido desde a noite de sexta-feira (27/6), quando foi visto pela última vez brincando com um colega em frente à sua casa, localizada na Folha 06, em Marabá, região sudeste do Pará.

Segundo familiares, o desaparecimento ocorreu por volta das 19h. Anndré é diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), o que aumenta a preocupação com seu bem-estar e segurança.

A família já acionou os órgãos responsáveis e conta com o apoio da comunidade para ajudar nas buscas. Informações sobre o paradeiro de Anndré podem ser repassadas ao Centro de Segurança Integrada (CSI) de Marabá. O contato pode ser feito diretamente com a atendente virtual Eva pelo WhatsApp, no seguinte link: https://bit.ly/9433123350.

Também é possível entrar em contato pelo número: (86) 98804-3227.

