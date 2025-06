Menino de 13 anos mata avó e fere avô após briga por celular

O garoto se revoltou após ter o celular tomado pelo casal | Reprodução

O crime aconteceu na comunidade de Seção Progresso, no início da tarde, dentro da casa onde o menino morava com os avós.

O avanço tecnológico transformou profundamente as formas de comunicação e entretenimento. O celular, que antes era apenas um meio de contato, se tornou um verdadeiro acesso ao mundo digital, como redes sociais, jogos, vídeos e outras fontes. Essa conectividade, porém, tem gerado preocupações crescentes entre familiares, principalmente quando se transforma em dependência.

O chamado vício em celular pode afetar o comportamento, gerando conflitos e, em casos extremos, consequências trágicas. Foi justamente esse cenário que antecedeu um crime chocante ocorrido na zona rural de Francisco Beltrão, no Paraná.

Na noite da última sexta-feira 927), um adolescente de 13 anos foi apreendido após matar a avó, de 64 anos, e balear o avô, de 65. O crime aconteceu na comunidade de Seção Progresso, no início da tarde, dentro da casa onde o menino morava com os avós.

Segundo o delegado-chefe da 19ª Subdivisão Policial, Ricardo Moraes Faria dos Santos, o garoto se revoltou após ter o celular tomado pelo casal, pois, segundo informações, ele estaria acessando páginas inadequadas para menores de 18 anos.

Como aconteceu?

De acordo com as investigações, o adolescente arrombou um baú e pegou um revólver calibre .357 pertencente a um tio, que tinha porte de arma legalizado. Com a arma em mãos, ele atirou nas costas do avô, que estava deitado, e depois disparou cinco vezes contra a avó, atingindo o peito e os braços. A idosa morreu na hora.

Mesmo ferido, o avô conseguiu reagir, entrou em luta corporal com o neto e tomou a arma dele. O adolescente fugiu para uma área de mata próxima, mas foi encontrado pelas equipes policiais no início da noite.

O menino foi apreendido e conduzido à delegacia. O idoso foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital, onde permanece internado em estado estável.

O adolescente vai responder por atos infracionais análogos a homicídio qualificado consumado (contra a avó) e tentativa de homicídio (contra o avô).

Fonte: UOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/07:29:25

