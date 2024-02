Menino de 2 anos é encontrado enforcado dentro de tanque de peixes no Goiás

(Foto: Reprodução/Rede social)- Polícia Civil investiga do menino enforcado, que aconteceu em Uruana (GO). Segundo a corporação, já existe um suspeito para o crime.

Goiânia – A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga a morte de um menino de 2 anos, que foi encontrado já sem vida, enforcado, dentro de um tanque de peixes. Segundo a corporação, uma a PC já tem um suspeito, no entanto, o nome não foi informado para não atrapalhar as investigações.

O caso aconteceu na última sexta-feira (16/2), em Uruana, na região central de Goiás. O pequeno Luan Luan Henrique Alves de Lima estava com a família e alguns conhecidos no dia em que foi encontrado morto.

De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, Marcos Adorno, é provável que o menino tenha sido enforcado e só depois jogado no lago, para simular um afogamento.

Mãe do menino enforcado fora do país

A mãe de Luan Henrique, Marcela Alves, soube da morte do filho pela mãe dela. A mulher se mudou para a Bélgica, há cerca de dois meses, onde busca oportunidades de emprego e tentava conseguir a documentação do filho para buscá-lo para morar com ela.

“Eu estava arrumando os documentos para ele poder ir. Estava tudo planejado para eu vir buscar meu filho, não eu vir dessa forma, do jeito que aconteceu”, lamentou Marcela. “Minha mãe me ligou e disse o que aconteceu, que ele tinha caído na represa. Foi um desespero total, muito grande”, disse ela ao portal G1.

Após a morte do filho, Marcela Alves ainda falou sobre o desejo de justiça para que o responsável pela morte do menino seja identificado e preso o quanto antes.

“Como mãe, eu quero justiça. O que eu mais quero é saber quem fez isso com meu filho. A dor de perder é muito grande. A angústia de saber que quem fez isso está impune, de não saber quem fez, o porque, é maior”, contou.

Ainda de acordo com ela, o filho era alegre e querido por todos. “Ele era muito grudado em mim e em minha mãe. Ele era um menino muito meigo, um amorzinho de pessoa”, detalhou a mãe.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/16:26:13

