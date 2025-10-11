Menino de 2 anos some de casa e mamadeira é achada em rio, no Paraná

Foto:Redes sociais | Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos, que sumiu na manhã desta quinta-feira (9)

Polícia Civil investiga o caso e usa cães farejadores, drones e mergulhadores nas buscas

A Polícia Civil do Paraná investiga o desaparecimento do menino Arthur da Rosa Carneiro, de 2 anos, que sumiu na manhã desta quinta-feira (9) em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo familiares, Arthur desapareceu de dentro de casa. Horas depois, a mamadeira da criança foi encontrada em um rio a cerca de 500 metros da residência, o que aumentou a preocupação da família e das autoridades.

As buscas começaram ainda na quinta-feira e seguem nesta sexta (10), com equipes atuando em áreas de mata e no leito do rio. O trabalho é realizado por Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Polícia Científica, Conselho Tutelar, Samu e voluntários.

As forças de segurança utilizam cães farejadores, drones com câmeras térmicas, sonares e mergulhadores para tentar localizar o menino.

De acordo com a Polícia Militar, o desaparecimento foi percebido pela responsável logo após notar que Arthur não estava mais em casa. Familiares e vizinhos iniciaram as buscas imediatamente.

Polícia investiga possíveis hipóteses

A Polícia Civil informou que ainda não há confirmação se o menino saiu sozinho de casa ou se foi vítima de algum crime. Uma equipe do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas (Sicride) foi deslocada de Curitiba para Tibagi para apoiar as investigações.

“Testemunhas e familiares estão sendo ouvidos, e a equipe analisa imagens de câmeras de segurança da região”, informou a corporação.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/11:19:42

