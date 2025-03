Menino de 3 anos morre após espancamento em MG; padrasto é suspeito

Foto: Reprodução- EPTV | O principal suspeito do crime é o padrasto da criança, Leonardo José Cardoso Azevedo Capitaneo, de 23 anos, que está preso preventivamente

Um caso de violência infantil chocou a cidade de Varginha, em Minas Gerais. O menino Davi Miranda Totti, de apenas três anos, faleceu nesta terça-feira (11) após 14 dias internado em estado grave devido a agressões. O principal suspeito do crime é o padrasto da criança, Leonardo José Cardoso Azevedo Capitaneo, de 23 anos, que está preso preventivamente.

Davi foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 25 de fevereiro com múltiplas lesões. Devido à gravidade do quadro, ele foi transferido para o Hospital Regional de Varginha, onde passou por cirurgia e permaneceu internado na UTI, lutando pela vida.

Diante da tragédia, o pai da criança, Mateus Totti Rodrigues, expressou sua dor em uma declaração emocionante. “Foram, com certeza, os dias mais tristes de nossa família. Fizemos tudo o que esteve ao nosso alcance e ele recebeu todo cuidado médico disponível. Fica agora a lembrança do nosso menino lindo e o eterno amor por ele em nossos corações. Davi está no céu com todo o amor que ele merece”, disse.

A família, que acompanhou de perto a luta de Davi, agora busca justiça para que o caso não fique impune. A polícia segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias da agressão.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/03/2025/09:21:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...