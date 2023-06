Menino de 7 anos morre após ser eletrocutado em cerca elétrica ao tentar pegar pipa em MT

(Foto:Reprodução) – Vítima foi identificada como Roger Brayan. Caso foi registrado nesse domingo (11).

Um menino, identificado como Roger Brayan, de 7 anos, morreu neste domingo (11), após ser eletrocutado por uma cerca elétrica no Bairro Pedra 90, em Cuiabá. Ele tentava pegar uma pipa que ficou presa em cima de um estabelecimento comercial, segundo a prima dele, Lauriane Salomão.

Testemunhas gravaram o momento em que policiais militares tentam reanimar o menino e o encaminharam à unidade de saúde. (Assista acima).

Nas imagens, é possível ver o momento em que os PM’s fazem manobras para reanimar a criança. Em seguida, eles pegam o menino, colocam em uma viatura e saem do local. Neste momento, ele é levado a uma policlínica da região.

“Ele não para em casa porque é uma criança bem hiperativa. Ele saiu e foi pegar uma pipa em cima desse estabelecimento comercial e lá tinha cerca elétrica. Ele simplesmente se debruçou sobre o fio e ficou grudado por mais de 10 minutos”, contou Lauriane.

Fonte:Nathalia Okde e Cletto Kipper, TV Centro América e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/09:23:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...