Menino de 8 anos morre após ser atropelado por caminhonete em Santarém (PA)

Adria Karoline
PA-370, em Santarém — Foto: Tracy Costa/g1

Criança atravessava a rodovia para buscar uma bola quando foi atingida; motorista fugiu do local sem prestar socorro

Um menino de 8 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete no final da tarde de sábado (30), na Rodovia Curuá-Una, próximo à comunidade Volta Grande, região do planalto de Santarém, oeste do Pará.

A vítima estava brincando quando atravessou a pista para buscar uma bola. Nesse momento, foi atingido pelo veículo e arremessado para dentro de uma área de mata. O menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo informações de populares, o motorista da caminhonete não parou para prestar socorro e, até a manhã deste domingo (31), não tinha sido identificado.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

 

Fonte: G1 Santarém e Região — PA  e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/07:00:00

