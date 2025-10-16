Menino de 9 anos é forçado por colega a engolir lápis em escola estadual de São Paulo

Foto:Reprodução | A criança foi levada ao hospital, onde exames revelaram a presença do lápis no estômago.

Um menino de 9 anos foi hospitalizado após ser forçado por um colega a engolir um lápis durante uma briga em uma escola estadual na zona norte de São Paulo, no dia 1º de outubro. O incidente ocorreu dentro da sala de aula e gerou indignação entre os familiares devido à falta de ação imediata por parte do colégio.

A criança foi levada ao hospital, onde exames revelaram a presença do lápis no estômago. Segundo os médicos, o objeto já está percorrendo o intestino, e há preocupação de que possa perfurá-lo. Por conta da idade do menino, a cirurgia só será indicada em último caso. Os profissionais acompanham diariamente o percurso do lápis.

Bianca, mãe do menino Leonardo, contou que estava no trabalho e soube do caso apenas quando o filho retornou para casa e a cuidadora relatou o ocorrido. Ela demonstrou preocupação não apenas com a saúde do filho, mas também com os efeitos psicológicos após a agressão, já que ele teme retornar às aulas. Bianca registrou um boletim de ocorrência e busca apoio legal contra a instituição.

A Secretaria Estadual da Educação informou que está investigando o caso e disponibilizou acompanhamento psicológico para Leonardo. O caso segue sob investigação.

