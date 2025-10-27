Menino de 9 anos que morreu atingido por linha com cerol é filho de servidora do DAE-VG

Foto Reprodução| Davi Almeida Franco andava de bicicleta na tarde de domingo (26), em Várzea Grande, quando teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol

Davi Almeida Franco, de apenas 9 anos, que morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol, na tarde de domingo (26), em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, é filho da servidora Ângela Maria, que atua no Departamento de Água e Esgoto do município (DAE-VG).

Ele está sendo velado hoje (27) na Capela Santo Antônio e, logo em seguida, será sepultado no Cemitério Parque Cuiabá.

Por meio de nota, o órgão manifestou pesar e expressou solidariedade à família e amigos da vítima: “O DAE-VG, neste momento de pesar, expressa suas condolências e solidariedade aos amigos e seus familiares”.

Também por meio de nota, a prefeita Flávia Moretti (PL) e o vice-prefeito Tião da Zaeli (PL) lamentaram o ocorrido.

