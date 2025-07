Menino ‘dobrado’ passa por cirurgias e consegue ficar em pé pela primeira vez

(Foto: Reprodução) – Jiang Yanchen, 21 anos, conhecido mundialmente como o “menino dobrado”, alcançou um marco inédito: depois de uma série de procedimentos cirúrgicos delicados, seu corpo pôde ser completamente endireitado, permitindo que ele finalmente se deitasse e ficasse em pé.

Natural da província de Shandong, no norte da China, Jiang convive desde a infância com a espondilite anquilosante — uma forma severa de artrite que deformou sua coluna e reduziu sua altura a cerca de um metro. As limitações físicas não impediram o estudante de seguir em frente: em 2022, realizou o exame de admissão ao ensino médio deitado em um tapete de ioga e foi aprovado na Universidade de Dezhou, onde cursa Engenharia de Energia e Energia.

Desafios diários

A mãe, Yu Meiying, relembra as dificuldades do filho:

“Sua cabeça ficava voltada para cima; ele mal conseguia ver ao calçar meias ou vestir calças e tinha que confiar no toque”.

A busca pelo tratamento

Em agosto do ano passado, Jiang procurou o ortopedista Liang Yijian, especialista em correções graves da coluna, sediado em Chengdu. Nos meses seguintes, o jovem passou por quatro cirurgias exaustivas. Segundo a mãe:

“Jiang passou por um total de quatro cirurgias, cada uma extremamente complexa — tecnicamente, elas estavam nos limites superiores da dificuldade cirúrgica. A cirurgia final durou mais de 12 horas e sua coluna foi corrigida em cerca de 170 graus. Assim que concluir a reabilitação, ele poderá voltar para casa”.

Planos para o futuro

Após a recuperação inicial, Jiang refletiu sobre a nova fase:

“Se eu melhorar no futuro, posso ser uma pessoa capaz e talvez contribuir com algo para a sociedade”. Entrei na faculdade de joelhos. Em seguida, pretendo me manter firme e fazer pós-graduação”, finalizou.

Entenda a espondilite anquilosante

A espondilite anquilosante (EA) é uma condição inflamatória crônica que costuma surgir na adolescência ou início da vida adulta e atinge homens com o dobro de frequência em relação às mulheres, segundo o serviço público de saúde britânico (NHS). Entre os principais sintomas estão:

Dor e rigidez nas costas;

Dor e inchaço em articulações (artrite) ou nos locais onde tendões se fixam aos ossos (entesite);

Fadiga extrema.

A evolução da doença é imprevisível: em alguns pacientes, os sintomas estabilizam ou melhoram; em outros, o quadro pode agravar-se progressivamente.

