Meninos levam R$ 2 para consertar pneu de bike e dono de oficina tem atitude surpreendente

Foto:Reprodução | Por mais gente assim no mundo. Na pura ingenuidade, dois meninos levaram R$ 2 para consertar o pneu da bike que tinha estragado. Ao ver a doçura dos garotinhos, o dono da oficina arrumou o pneu, não quis o dinheiro e decidiu fazer uma surpresa linda para eles.

Wesley é de Rio Verde, em Goiás, e foi procurado por dois irmãozinhos que levaram a bicicleta até a loja. Um menino, que ele batizou de “Embaçadinho”, chegou com os R$ 2 na mão. Bem-humorado, Wesley pergunta se o dinheiro dá. Convencidos que era o suficiente, eles afirmam que “sim”.

Contente com a honestidade das crianças, o homem não só conserta o pneu e a câmara de ar da bicicleta, como ainda compra refri, pipoca e biscoito para os dois. O vídeo cheio de afeto está comovendo as redes. Assista abaixo.

Vídeo fofo e repleto de empatia

O vídeo postado por Wesley deixa o coração quentinho. “Quando você estende a mão para alguém e recebe um sorriso sincero é maravilhoso, então quando você for fazer algo de bom para alguém não espere retorno além de um lindo sorriso”, disse.

A inocência da duplinha ao querer “pagar” com R$ 2 pelo conserto da bicicleta provocou uma reflexão:

“Em uma criança, pode-se ver a mais pura inocência, o mais sincero sorriso e a mais intensa felicidade. Quem dera eu, ter a sabedoria de um ancião e a inocência de uma criança”, afirmou o homem.

Aplausos e elogios nas redes sociais

Nas redes sociais, os internautas vibraram com a atitude de Wesley com os dois meninos.

“Aprendi com o meu pai: fazer o bem sem olhar a quem”, reagiu uma seguidora.

“Gente, como você faz do mundo um lugar mais feliz”, ressaltou outra.

Outro seguidor brincou: “Moço, você precisa ser o ministro da economia”.

Sim, o mundo tem muita gente boa!

VEJA VÍDEO:

