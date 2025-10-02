Menores são apreendidos e confessam que mataram homem após calote em programa sexual; em Sinop (MT)

Menores de 15 e 16 anos devem responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado | Foto: Reprodução

A Polícia Civil elucidou, em rápida ação investigativa, o crime de homicídio e ocultação de cadáver ocorrido na cidade de Sinop, nesta quarta-feira (1).

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada em razão da localização de um corpo às margens do Rio Garças, apresentando sinais de violência. A vítima foi identificada como Hudson da Silva, 38 anos.

Imediatamente, foram iniciadas as diligências para identificação e prisão da autoria do crime. No decorrer da investigação, os policiais conseguiram levantar evidências da participação de dois adolescentes, de 15 e 16 anos de idade, que confessaram o envolvimento no crime.

De acordo com os relatos colhidos pelos menores, no dia 29 de setembro de 2025, a vítima contratou um dos adolescentes para realizar serviços de limpeza em sua residência.

Após o início dos trabalhos, ambos, que já se conheciam, passaram a ingerir bebida alcoólica e convidaram o segundo adolescente. No decorrer do dia, após discussões motivadas por desentendimentos de ordem pessoal, os dois adolescentes decidiram matar o homem.

Eles confessaram que cometeram o crime pois a vítima não pagou R$ 1 mil para cada após um programa sexual.

Conforme as apurações, um dos investigados desferiu golpes contra Hudson com um pé de cabra, enquanto o outro o estrangulou com o uso de uma toalha. Em seguida, os adolescentes subtraíram diversos pertences da vítima, incluindo joias que, posteriormente, foram vendidas.

Ainda segundo os depoimentos, por volta da 01h da madrugada do dia 1º de outubro, os adolescentes retornaram ao local do crime, removeram o corpo e o lançaram no Rio Garças, além de tentarem destruir o veículo da vítima.

Com base nos elementos colhidos e nas confissões formais, os adolescentes foram conduzidos à DHPP, em Sinop, sendo autuados em flagrante pelos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado.

