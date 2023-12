Mergulhadores são flagrados em condições degradantes em operação de órgãos federais no rio Xingu, no Pará

Nenhum dos mergulhadores encontrados nas 12 balsas tinha habilitação para realizar mergulho. Balsas de extração mineral foram fiscalizadas na região de Altamira.

Uma operação integrada flagrou embarcações em estado precário e mergulhadores em condições degradantes em 12 dragas – um tipo de balsa usada para a extração mineral – no rio Xingu, em Altamira, no sudeste do Pará.

Nenhum dos mergulhadores encontrados nas 12 balsas tinha habilitação para realizar mergulho e não usavam equipamentos apropriados de segurança de trabalho. O oxigênio utilizado no mergulho tinha procedência desconhecida.

Os agentes também notaram a ausência de registro do contrato de trabalho e a falta de gestão de segurança e saúde, como o não fornecimento de equipamento de proteção individual.

As embarcações fiscalizadas também não possuíam registro na Capitania dos Portos e se encontravam em estado precário, inclusive uma balsa com furo no casco e risco de naufrágio.

A operação, iniciada no dia 11 de dezembro, foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), Auditoria Fiscal do Trabalho e Polícia Federal (PF). O encaminhamento de cada órgão será:

A Auditoria Fiscal do Trabalho notificará as empresas responsáveis e interditará todas as balsas fiscalizadas, em decorrência das condições precárias das embarcações.

A PF deve instaurar inquéritos criminais para apurar tanto as condições degradantes a que foram submetidos os trabalhadores, quanto os crimes ambientais.

O MPT aprofundará as investigações para proceder à responsabilização cível trabalhista dos infratores.

Fonte: Revista Oeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2023/06:40:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...