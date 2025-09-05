Messi brilha em despedida, e Argentina vence Venezuela pelas Eliminatórias

Messi entrou em campo acompanhado dos filhos • @CONMEBOL

Craque do Inter Miami fez dois gols na partida disputada no Mâs Monumental

Um dos mais belos capítulos da história do futebol mundial ganhou suas últimas páginas! Na noite desta quinta-feira (4), o craque Lionel Messi fez a última partida oficial com a camisa da Seleção Argentina em território “hermano”.

E a despedida não poderia ter terminado de melhor maneira possível. Sem maiores dificuldades, os argentinos ganharam da Venezuela, por 3 a 0, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Como era de se esperar, é claro, o camisa 10, que se emocionou, brilhou no Mâs Monumental, em Buenos Aires. Messi abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Lautaro Martínez ampliou na etapa final. Depois, o craque “passou a régua” e deu números finais à partida.

O resultado pouco alterou a situação da Argentina nas Eliminatórias. Com mais três pontos, chegou a 38 e manteve a confortável liderança. Os visitantes, por outro lado, ficam na sétima colocação, com 18 pontos.

Assim, os venezuelanos vão disputar a vaga para os playoffs mundiais com a Bolívia, que aparece em oitavo, com 17 pontos. A rodada final vai ser disputada às 20h30 de terça-feira (9), quando La Vinotinto recebe a já classificada Colômbia, no Monumental de Maturín.

La Verde, por outro lado, também vai ser mandante e enfrentará o Brasil, garantido no Mundial, no Municipal de El Alto. Os atuais campeões do mundo vão ao Monumental de Guayaquil, onde vão encarar o Equador, mais um garantido na Copa de 2026.

Resultado construído com tranquilidade

Atuando dentro de casa, a Argentina comandou as ações e empilhou chances do começo ao fim da partida. Conseguiu marcar três vezes. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Julián Álvarez fez jogada individual e serviu Messi, que deu uma linda cavadinha para abrir o placar.

Depois, aos 30 do sgeundo tempo, o camisa 10 cobrou falta rapidamente e acionou Nico Gonzáles, que cruzou na medida para Lautaro Martínez cabecear para o fundo do barbante. Logo depois, aos 34, Almada foi à linha de fundo e cruzou para Messi, chegando livre, só cutucar para dentro e fechar o marcador.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2025/08:27:53

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...