Messi brilha no Inter Miami e tem futuro especulado até no MMA; entenda

Foto: Reprodução | Aos 38 anos, Lionel Messi vive uma das temporadas mais produtivas da carreira.

Pelo Inter Miami, já soma 32 gols e 14 assistências em 40 partidas oficiais, além de outros dois gols marcados em três jogos pela seleção argentina.

A aposentadoria ainda não parece estar nos planos do craque, mas há quem imagine futuros alternativos para ele. O ex-lutador Jorge Masvidal, um dos nomes mais marcantes da história do UFC, chegou a dizer que Messi poderia se aventurar nas artes marciais mistas.

“Ele é um atleta fenomenal e extremamente disciplinado. Está em forma impressionante. Com a mentalidade e os atributos físicos que Deus lhe deu, se decidisse investir nisso por um tempo, poderia alcançar coisas grandes também no MMA”, afirmou Masvidal, em entrevista ao site britânico BetIdeas.

Morador de Miami, Masvidal também destacou o impacto da chegada de Messi na cidade. “Já tínhamos uma cultura forte de futebol aqui. Ele só veio surfar essa onda. Para onde mais ele iria? Não seria para Chicago ou Nova York. Miami é o lugar onde o futebol mais cresceu nos EUA”, disse.

Messi é hoje o maior símbolo da aposta dos Estados Unidos no futebol. Apesar do desempenho individual, em três temporadas no Inter Miami conquistou apenas a Leagues Cup. Seu contrato com o clube, do qual David Beckham é um dos proprietários, termina em dezembro.

Ainda não se sabe se ele renovará ou buscará novos desafios. Messi nunca escondeu o desejo de encerrar a carreira no Newell’s Old Boys, clube onde começou nas categorias de base, mas pelo qual nunca chegou a atuar profissionalmente.

Ex-jogador do DC United e Atlanta United, o polonês criticou a gestão do Inter Miami, dizendo que o clube é controlado pela família de Messi e sofre com saída de profissionais. Apesar do brilho individual do craque argentino, a equipe soma eliminações e poucos títulos coletivo

Fonte: Noticias ao Minuto

