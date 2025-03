Messi reage à goleada da Argentina sobre a Seleção Brasileira; veja

(Foto: Reprodução) – Lionel Messi publicou vídeo em que assiste à goleada da Argentina sobre a Seleção Brasileira por 4 a 1

Astro da Argentina, Lionel Messi ficou satisfeito com a goleada sobre o Brasil por 4 a 1, nesta terça-feira (25), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante desfalcou o time de Lionel Scaloni por lesão muscular na coxa esquerda, mas publicou vídeo nas redes sociais assistindo ao jogo de casa: “👏👏👏👏”, escreveu.

A derrota no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, se tornou a maior goleada sofrida pelo Brasil desde o fatídico 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Desde então, o Brasil entrou em campo 133 vezes, venceu 88 partidas, empatou 28 e perdeu 17 – aproveitamento de 73%.

Além disso, a derrota para a Argentina é a maior elástica da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A maior goleada tinha sido um 3 a 0 para o Chile, em Santiago, em 15 de julho de 2000. Na época, o técnico era Vanderlei Luxemburgo. Desde então, o Brasil nunca havia sofrido quatro gols em um jogo das Eliminatórias.

Maiores derrotas do Brasil nas Eliminatórias da Copa

Argentina 4×1 Brasil (2025)

Chile 3×0 Brasil (2000)

Bolívia 3×1 Brasil (2001)

Argentina 3×1 Brasil (2005)

Bolívia 2×0 Brasil (1993)

Paraguai 2×0 Brasil (2008)

Chile 2×0 Brasil (2015)

Uruguai 2×0 Brasil (2023)

Fonte: Pedro Leite – Itatiaia Esporte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/15:39:42

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

