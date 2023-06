Messi será jogador de clube dos EUA, dizem jornais

De acordo com a imprensa argentina, o jogador Lionel Messi está próximo de assinar com o time dos Estados Unidos, Inter Miami.

futuro do jogador Lionel Messi, de 35 anos, é o grande assunto do mundo esportivo. O atacante anunciou a saída do Paris Saint-Germain (PSG) no último domingo (4) e está em busca de um novo time.

Havia a expectativa de que Messi retornasse para o clube que o revelou e onde jogou a maior parte da carreira, o Barcelona.

No entanto, de acordo com o jornal argentino “Diário Olé”, o atacante pode assinar em breve com o Inter Miami, da Liga de Futebol dos Estados Unidos (MLS). Com isso, o jogador ficaria fora das grande competições de futebol do mundo, como a Champions League.

Negociações

Segundo a imprensa argentina, o time estadunidense preparou uma oferta que vai muito além do dinheiro, que envolve segurança, família e grandes marcas. Tudo isso para poder competir com os grandes clubes europeus, especialmente com a proposta bilionária do time da Arábia Saudita, Al Hillal, que é de 400 milhões de euros por ano, mais de R$ 2,2 bilhões.

De acordo com a publicação, a proposta do Inter é de um contrato de dois anos, com um salário de R$ 50 milhões de euros por temporada (R$ 263 milhões), além de um contrato com empresas como Adidas e Apple.

A MLS repassaria para o astro uma parte da receita que ganhará com os novos assinantes da competição, que estão com a Apple TV. A Adidas, que já é patrocinadora do craque, também faria repasses de uma parte da renda que a empresa conseguiria com a chegada dele na liga.

Além disso, a companhia ofereceu a Messi a possibilidade de comprar uma franquia da MLS após o fim do contrato e, provavelmente, quando o astro se aposentaria. Esta proposta também foi para David Beckham, quando o inglês jogou pelo Los Angeles Galaxy. O jogador comprou uma parte do próprio Inter Miami.

Tanto a Liga quanto o clube estão se esforçando muito para que Messi assine o contrato. A ida do argentino para os Estados Unidos levará o futebol do país para outro patamar em visibilidade e marketing – algo parecido com a contratação de Cristiano Ronaldo pelo time árabe Al-Nassr.

O time estadunidense ainda garantiria a Messi conforto e segurança para ele e a família morarem na cidade sem preocupações.

De acordo com informações do site “The Athletic”, o Inter Miami está bastante otimista e acredita que o craque irá assinar o contrato em breve. O otimismo é tanto que o clube já teria até definido a data de estreia, que seria no dia 21 de julho, contra o Santa Cruz, em uma partida amistosa, no DRV PNK Stadium, em Miami.

Apesar disso, segundo a imprensa internacional, o desejo de Messi era de terminar a carreira no Barcelona, por conta do vínculo afetivo que tem com o clube. No entanto, as questões financeiras que envolvem a liga espanhola estaria sendo o grande impasse para que as negociações avançassem.

