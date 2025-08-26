Mestre Damasceno, ícone da cultura paraense, morre aos 71 anos

Mestre Damasceno morreu aos 71 anos. | Reprodução

Mestre Damasceno, importante figura da cultura paraense, faleceu aos 71 anos em Belém. Suas contribuições ao carimbó e tradições sempre serão lembradas.

Mestre Damasceno, um dos grandes representantes da cultura paraense, faleceu na madrugada desta terça-feira (26), aos 71 anos, em Belém, em decorrência de um câncer e outras complicações de saúde.

Coincidentemente, o dia 26 de agosto — data de sua morte — marca também o Dia Municipal do Carimbó em Belém, o que reforça ainda mais o simbolismo de sua partida.

Ainda não foram divulgas informações sobre velório e sepultamento de Mestre Damasceno. Reconhecido por sua contribuição ao carimbó, ao Búfalo-Bumbá e às tradições do Marajó, o artista foi homenageado na Feira Pan-Amazônica do Livro e recebeu a honraria da Ordem do Mérito Cultural.

LUTA CONTRA O CÂNCER

Em junho deste ano, Mestre Damasceno recebeu o diagnóstico de um câncer em estágio de metástase, com comprometimento no pulmão, fígado e rins.

Desde o dia 22 de junho, o mestre marajoara estava hospitalizado em Belém. Inicialmente, foi levado ao Hospital Jean Bittar e, posteriormente, transferido para o Hospital Ophir Loyola.

Na unidade de terapia intensiva do Ophir Loyola, Mestre Damasceno enfrentava um quadro de pneumonia e falência renal, sob cuidados intensivos.

CINCO DÉCADAS DEDICADAS À ARTE

Natural da Comunidade Quilombola do Salvá, em Salvaterra, Mestre Damasceno nasceu em 1954 e dedicou mais de 50 anos à promoção e preservação das expressões culturais tradicionais do arquipélago do Marajó, no Pará.

Aos 19 anos, perdeu a visão em um acidente de trabalho, mas encontrou na arte um novo caminho para reconstruir sua trajetória de vida. Reconhecido como um ícone do carimbó, das toadas, da poesia oral e idealizador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra — manifestação junina que une teatro popular, heranças quilombolas e referências à natureza amazônica —, Damasceno se tornou uma figura essencial da cultura nortista.

Com um repertório de mais de 400 músicas autorais e seis discos lançados, é lembrado como um verdadeiro símbolo de resistência e da potência cultural do Norte do Brasil.

Sua contribuição se destaca por ações que ajudaram a manter vivas e a atualizar as tradições populares da região marajoara.

Em 2013, criou o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara, que lançou quatro álbuns trazendo a essência do carimbó pau e corda — estilo característico do Marajó e marca registrada de sua obra.

HOMENAGEADO NA FEIRA DO LIVRO

Mestre Damasceno havia sido um dos artistas escolhidos para receber homenagem na 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, ao lado da escritora Wanda Monteiro. O evento, realizado entre os dias 16 e 22 de agosto, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, reuniu um grande público ao longo da programação.

Durante a feira, uma das publicações lançadas foi “Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó”, escrita por Antonio Carlos Pimentel Jr. A obra, voltada ao público infantojuvenil, traz relatos e memórias do artista, apresentando sua trajetória e legado cultural às novas gerações.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/Dário Pedrosa e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:38:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...