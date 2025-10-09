O Brasileirão de 1987: a polêmica Copa União

Foto de Fotonio 2020 na Unsplash | O Brasileirão de 1987 é uma das competições que geram mais debates até hoje, afinal, o campeão pode ser visto de duas perspectivas, com Flamengo e Sport reivindicando o título.

Antes de entrar em toda a polêmica de 87, é importante explicar o contexto. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, estava em crise. Com isso, o Clube dos 13 decidiu se unir para criar uma competição.

Assim, surgiu a Copa União, que reuniu os 13 clubes considerados os maiores do país: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional e Bahia.

Porém, também acrescentaram o melhor time da temporada de Goiás, Pernambuco e Paraná, que foram: Goiás, Santa Cruz e Coritiba. Com 16 equipes definidas, montaram dois grupos de 8 equipes, com os quatro melhores disputando semifinal e final. O Flamengo foi o campeão do denominado módulo verde.

Paralelo a isso, a CBF também organizou uma competição com outras 16 equipes, no mesmo sistema. O vencedor foi o Sport, nos pênaltis, diante do Guarani. Dessa forma, o Leão se tornou o campeão do chamado módulo amarelo.

Brasileirão de 1987: como foi a confusão?

A CBF organizou o módulo amarelo, enquanto o Clube dos 13 ficou responsável pelo módulo verde. Antes do início das competições, a Confederação Brasileira de Futebol fez uma proposta.

Os dois finalistas de cada módulo fariam um quadrangular final para definir o campeão nacional. Representando o Clube dos 13, Eurico Miranda assinou o documento e firmou o acordo.

As equipes do módulo verde decidiram ignorar o acordo, já que as principais equipes estavam na Copa União. Dessa forma, Flamengo e Internacional se recusaram a jogar o quadrangular, que acabou sendo disputado apenas por Sport e Guarani.

Em campo, o resultado foi um empate por 1 a 1 e uma vitória do Sport por 1 a 0, que comemorou ao ser declarado campeão do Campeonato Brasileiro de 1987. Por outro lado, o Flamengo não abriu mão da conquista e, mesmo sem cumprir o acordo, também se declarou como campeão nacional, gerando muita polêmica.

Sport venceu na justiça

Por anos, o Flamengo buscou na Justiça o reconhecimento como campeão do Brasileirão de 1987, mas não obteve êxito. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal confirmou o Sport como único vencedor daquela edição, restando ao clube carioca somente o título da Copa União.

Reforçando esse entendimento, a FIFA deixou de considerar a conquista Rubro-Negra em seu relatório mais recente, divulgado antes da Copa do Mundo de Clubes. Para a entidade, o Flamengo possui sete títulos do Campeonato Brasileiro, sem a inclusão do de 1987.

