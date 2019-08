Metas do PNE só serão atingidas em 2037, projeta estudo

Ajuste na previsão foi feito pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes)

Em 2014, uma das metas assumidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) previa que até 2024 um terço dos jovens de 18 a 24 anos estariam matriculados em algum curso de graduação. Entretanto, um estudo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), em parceria com a empresa Educa Insights, a partir da análise do período entre 2015 e 2017, apontou que a meta do PNE possivelmente será atingida em 2037.

Em 2017, segundo o Censo da Educação Superior do Inep, 4,2 milhões de jovens entre 18 e 24 anos estavam na universidade – o que corresponde a 18%. E a análise calculou que no período de três anos, a taxa média anual de crescimento foi de apenas 1%. Por isso, nesse ritmo, o Brasil só atingiria os 7,3 milhões em 18 anos.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que, em 2024, a população brasileira na faixa etária acima será de mais de 22,1 milhões. Atingir a meta do PNE significa ter 33% desses jovens, ou seja, 7,3 milhões de pessoas matriculadas em um curso no ensino superior.

Programa facilita a entrada no ensino superior

* com informações do G1

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

