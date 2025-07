Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’, ‘Cães de Aluguel’ e outros filmes de Tarantino, morre aos 67 anos

Michael Madsen atuou em ‘Cães de aluguel’, nos dois ‘Kill Bill’ e em ‘Sin city’ — Foto: Hugo Santarém / Divulgação.

O ator teve uma parada cardíaca na manhã desta quinta-feira, de acordo com o seu empresário. Madsen atuou em mais de 100 produções ao longo de quatro décadas.

Michael Madsen, ator com longa colaboração com Quentin Tarantino, morreu aos 67 anos nesta quinta-feira (3), segundo a emissora NBC News. O ator teve uma parada cardíaca pela manhã, de acordo com seu empresário, Ron Smith.

Em mais de 40 anos de carreira, Madsen acumulou dezenas de personagens no cinema. Ele era mais conhecido por suas colaborações com Tarantino, que o escalou como um ladrão psicótico em “Cães de Aluguel” (1992) e um assassino de aluguel fracassado nos dois volumes de “Kill Bill”.

Além desses filmes, Michael também participou de “Thelma & Louise” (1991), “Sin City” (2005), “Os Oito Odiados” (2015) e “Era Uma Vez em… Hollywood” (2019).

Kenneth Colley, de ‘Star Wars’, morre aos 87 anos

“Nos últimos dois anos, Michael Madsen tem feito um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos filmes ‘Resurrection Road’, ‘Concessions’ e ‘Cookbook for Southern Housewives’, e estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida”, disseram os representantes do ator para o site TMZ.

Ainda de acordo com eles, Michael Madsen se preparava para lançar o livro “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

Madsen foi casado três vezes e teve seis filhos, incluindo o ator Christian Madsen.

