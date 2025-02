Michel Teló abre as portas de fazenda gigante com 14 mil hectares em Mato Grosso do Sul

(Foto:Reprodução) – Michel Teló revelou detalhes inéditos sobre sua gigantesca propriedade rural, uma fazenda de 14 mil hectares localizada em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que se tornou um ponto de conexão familiar e uma importante referência no agronegócio sustentável.

Com foco na produção agrícola diversificada, o local conta com extensas plantações de soja e milho, além da criação de gado.

Teló administra a fazenda ao lado do pai, Aldo Teló, e do irmão, Teo Teló, transformando o negócio em uma oportunidade única para estreitar ainda mais os laços familiares.

Frequentemente, a família compartilha momentos especiais vividos na fazenda, mostrando o cotidiano simples e natural que leva ao lado da esposa, Thais Fersoza, e dos filhos pequenos, Melinda e Teodoro.

Situada numa região estratégica para a produção agrícola, a fazenda de Teló não é apenas uma propriedade rural comum, mas um ambiente de convivência familiar, aprendizagem prática e respeito ambiental, onde seus filhos têm contato direto com a natureza e as atividades do campo. Os pequenos já dominam atividades rurais como andar a cavalo, cuidar da horta familiar e pescar no lago particular da propriedade.

As redes sociais do casal frequentemente exibem registros dessas experiências, tornando o local bastante popular entre os fãs do cantor sertanejo e aqueles que admiram o estilo de vida simples e conectado à terra. Esse cotidiano rural contrasta com a agitação dos shows e eventos artísticos do cantor, proporcionando equilíbrio na vida pessoal e profissional de Teló.



Dados Históricos e crescimento da fazenda em Corumbá

Michel Teló adquiriu a fazenda com o objetivo inicial de criar um ambiente saudável para o crescimento de seus filhos, além de cultivar ainda mais a união familiar.

Desde então, a propriedade cresceu e se consolidou como referência no agronegócio do Mato Grosso do Sul, especialmente na produção sustentável e na criação de gado de alta qualidade.

Atualmente, a fazenda representa um dos maiores investimentos rurais de Teló, combinando paixão pessoal e responsabilidade empresarial. Teló destaca frequentemente a importância do agronegócio na economia regional, especialmente por meio do cultivo intensivo de soja e milho, que têm obtido resultados expressivos em produtividade.

Atividades cotidianas e educacionais da família

Na fazenda de Michel Teló, diversas atividades são realizadas regularmente com o intuito de educar as crianças sobre a importância da sustentabilidade e da agricultura familiar. O casal acredita firmemente que experiências como essas contribuem de forma decisiva para a formação consciente dos filhos.

Passeios a cavalo e pescarias são rotineiros, oferecendo aprendizado prático sobre a vida no campo. Outro destaque da fazenda é a casa na árvore, especialmente construída para Melinda e Teodoro, que também aprendem desde cedo a importância da responsabilidade ambiental e cuidados com a terra.

O cantor também faz questão de acompanhar pessoalmente as atividades agrícolas, participando ativamente do manejo das lavouras, pilotando máquinas e compartilhando com o público momentos em que literalmente põe a mão na massa. Essa postura aproxima ainda mais o público da vida rural, gerando uma imagem positiva e inspiradora sobre o artista.

Aspectos técnicos e agrícolas da propriedade

A fazenda localizada em Corumbá é reconhecida por aplicar métodos modernos e sustentáveis no cultivo de soja e milho, contribuindo para o agronegócio sul-mato-grossense. As práticas agrícolas adotadas garantem alta produtividade e eficiência operacional, mantendo sempre uma preocupação constante com o meio ambiente.

O cantor sertanejo Michel Teló, que divide seu tempo entre os palcos e o campo, reforça que a propriedade utiliza tecnologias avançadas de manejo agrícola, permitindo aumento significativo da produção e redução do impacto ambiental. A sustentabilidade é um dos pilares centrais da propriedade, desde o manejo do solo até o tratamento adequado dos animais.

Curiosidades adicionais sobre a fazenda de Michel Teló

Entre as curiosidades que cercam a propriedade está o grande lago artificial, onde a família pratica pesca recreativa. Além disso, Teló sempre faz questão de apresentar a importância das raízes rurais de sua família, revelando que desde a infância esteve envolvido com o trabalho no campo.

Outro ponto curioso é a regularidade com que Teló e sua esposa, Thais Fersoza, compartilham momentos do cotidiano na fazenda, destacando principalmente a alegria dos filhos ao realizarem atividades simples como colher verduras na horta ou ajudar nas pequenas tarefas diárias.

A propriedade rural

Área total da fazenda: 14 mil hectares.

Atividades principais: cultivo de soja, milho, criação de gado e agricultura sustentável.

Principais destaques para a família: pescaria, passeios a cavalo, atividades educativas e casa na árvore.

Linha do tempo detalhada da propriedade

Aquisição inicial da fazenda em Corumbá visando fortalecimento familiar.

Investimento na expansão das lavouras de soja e milho.

Implantação de tecnologias sustentáveis para melhoria na produtividade.

Consolidação como referência em agronegócio sustentável no Mato Grosso do Sul.

Estatísticas e números do agronegócio na fazenda

A propriedade contribui significativamente com o estado de Mato Grosso do Sul, que é reconhecido como um dos maiores polos agrícolas do Brasil. A fazenda produz anualmente milhares de toneladas de soja e milho, beneficiando diretamente a economia local e criando oportunidades para o desenvolvimento regional sustentável.

Fonte:mixvale.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2025/08:21:13

