Micheli Machado perde bebê com Robson Nunes aos nove meses de gestação

A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz | Foto © Divulgação / Davi Borges

O casal Micheli Machado e Robson Nunes perdeu o bebê que esperava. A atriz estava com nove meses de gestação. O anúncio foi feito pelas redes sociais, e a notícia também foi confirmada pela assessoria de imprensa dela.

“É com profunda tristeza que divulgamos o falecimento do bebê dos atores Micheli Machado e Robson Nunes. A atriz, que estava em estágio final de sua gravidez, percebeu a ausência de movimentos fetais na sexta-feira passada. Ao chegar à maternidade para um atendimento de urgência, foi constatado que não havia batimentos cardíacos”, diz trecho da nota.

Micheli foi internada para a realização de uma cesariana de emergência no sábado (10). “A família agradece pelas mensagens de apoio e orações recebidos neste momento difícil”.

Ambos já são pais de Morena, 13. Pelas redes sociais, amigos e famosos prestaram sua solidariedade, como Samara Felippo, Dani Calabresa e Ellen Rocche.

