Micro ônibus da Buburé de Itaituba é assaltado na rodovia transamazônica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O micro saiu de Itaituba com destino à Marabá. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade de Altamira e, segundo informou o Superintendente da Polícia Civil Regional do Xingu, delegado Walison Damasceno, a delegacia do município de Medicilândia está investigando e fazendo levantamentos de informações sobre os indivíduos para localiza-los.

Na madrugada desta sexta-feira (25), por volta das 4h, um grupo armado assaltou um micro ônibus da empresa Buburé no município de Medicilândia, sudoeste do Pará, após o veículo utilizar um desvio por conta de uma ponte que desabou na localidade, km 94 da rodovia transamazônica.

You May Also Like