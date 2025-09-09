Micro-ônibus da Saúde de Uruará tomba na BR-230; duas pessoas morrem e várias ficam feridas

Foto: Reprodução | Um grave acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira (8/9), na altura do km 115 da BR-230, trecho que liga os municípios de Medicilândia e Uruará, no sudoeste do Pará.

Um micro-ônibus que presta serviço para a Secretaria Municipal de Saúde de Uruará tombou quando retornava de Altamira, transportando pacientes que realizam tratamento de hemodiálise no Hospital Regional da Transamazônica.

De acordo com as primeiras informações, duas pessoas morreram no local e várias ficaram feridas. Ambulâncias de Medicilândia e de Uruará foram deslocadas para prestar socorro às vítimas. Médicos também foram acionados para reforçar o atendimento nos hospitais dos dois municípios.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações Voz do Xingu e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2025/05:46:06

