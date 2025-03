Migração de sites com jogos online como o Aviator pode ajudar a proteger apostadores

(Foto: Reprodução) – A regulamentação do mercado de apostas no Brasil passou por uma transformação significativa com a obrigatoriedade de migração para domínios .bet.br a partir de janeiro de 2025.

Essa mudança, além de possivelmente aumentar a segurança dos jogadores, promove transparência fiscal e combate operações ilegais. Uma pesquisa da ENV Media trouxe os principais pontos pelos quais essa mudança de domínio é importante para o setor.

No ano passado, o Ministério da Fazenda anunciou que 66 empresas de iGaming completaram o processo de licenciamento no Brasil. Contudo, apenas 14 operadoras conseguiram obter licenças permanentes para operar a partir de 2025. As demais receberam licenças provisórias e passaram por uma revisão para atender a todos os requisitos estabelecidos pela Lei 14.790/2023.

No entanto, todas as operadoras licenciadas já utilizam o domínio exclusivo .bet.br. Os apostadores precisaram se registrar novamente, passando por um processo de reconhecimento facial e associando uma conta bancária válida para realizar transações. Além da segurança, o governo também visa reduzir os impactos na saúde causados pelas apostas, educando jogadores e monitorando o jogo descontrolado.

Essas medidas também atuam no combate a atuação de plataformas ilegais, que frequentemente operam sem garantias de segurança para os jogadores. O governo brasileiro, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), já bloqueou mais de 2000 sites até agora e está exigindo que bancos e instituições financeiras restrinjam transações com plataformas não autorizadas.

Como a migração para .bet.br protege os jogadores

Com a exigência do domínio .bet.br, os jogadores têm mais segurança para realizar apostas online. Esse controle governamental impede que sites clandestinos explorem os usuários sem cumprir requisitos de proteção ao consumidor e jogo responsável. Além disso, qualquer tentativa de operação ilegal poderá ser bloqueada rapidamente pelas autoridades e bancos.

Outro fator importante é a exigência de certificação de jogos, garantindo que todos os títulos disponíveis em casas de apostas regulamentadas sejam auditados para assegurar sua integridade e evitar manipulações indevidas. As novas regras também estabelecem que operadoras que não cumprirem todas as exigências dentro do prazo poderão ter suas licenças revogadas, aumentando ainda mais a proteção ao consumidor.

Aviator segue dominando o mercado de crash games

Enquanto o setor de apostas passa por mudanças regulatórias, dados de uma das maiores bets do país mostram que o segmento de crash games continua como o segundo mais popular. Dentro da categoria, o jogo de aposta Aviator, um dos principais títulos do gênero, manteve sua posição como o jogo mais desde 2024, registrando um impressionante multiplicador de 31.001,78x em fevereiro. Esse número superou de longe os registros do mês anterior, reforçando sua popularidade entre os jogadores.

Os crash games se destacam por sua jogabilidade simples, onde os jogadores devem decidir o momento ideal para retirar seus ganhos antes que o multiplicador caia. Além do Aviator, títulos como JetX, Spaceman e FlyX Cash Turbo continuam atraindo a atenção do público.

A regulamentação representa um avanço para o setor de apostas no Brasil, protegendo os usuários e garantindo que apenas empresas licenciadas e com jogos confiáveis possam operar. A popularidade do Aviator e dos crash games reforça a demanda por esse tipo de entretenimento, que agora poderá se desenvolver em um mercado potencialmente mais estruturado e seguro.

Fonte: Cene Produtora Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/03/2025/14:14:51

