“Milagre”: família de Fabiano Menotti agradece livramento em acidente

Foto:Reprodução | Esposa e filha do sertanejo publicam vídeo com o cantor e celebram o fato de ele ter saído ileso do capotamento

Os stories de Gabriela e da pequena Juju Menotti, nesta segunda?feira (14), deram o tom de alívio que tomou conta da família. Ao resgatarem um vídeo em que a menina divide o microfone com o pai em um louvor, mãe e filha escreveram: “Tem dias em que o milagre é mais palpável. Jesus não esquece de nós e trouxe um grande livramento”.

Fabiano seguia pela BR?040 rumo a Cordeiro (RJ) quando, por volta das 17h de domingo, precisou desviar de um carro que freou bruscamente; outro veículo acertou a lateral da caminhonete do cantor, que capotou.

Ele e o segurança saíram sem ferimentos – o automóvel, porém, ficou destruído. Mesmo assim, o sertanejo manteve o compromisso na cidade fluminense: “Estou muito bem e quis subir ao palco para celebrar essa bênção”, contou.

O alívio também se estendeu ao público, que encheu as redes da dupla César?Menotti?&?Fabiano de mensagens de apoio. Entre as notas de agradecimento, Gabriela reforçou o sentimento da família: “Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam, mas ontem pudemos senti?las de forma ainda mais clara”.

