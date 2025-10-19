Milhões de pessoas saem às ruas em protestos contra o autoritarismo de Trump

(Foto>Direitos de autor Armando Franca/Copyright 2025 The AP. All rights reserved)

Milhões de manifestantes marcharam e reuniram-se em cidades dos EUA no sábado, participando nas manifestações “No Kings” (Sem Reis ou Não há Reis, na sua tradução livre), condenando o que os participantes vêem como a rápida deriva do governo para o autoritarismo sob o presidente Donald Trump.

As pessoas carregavam cartazes com slogans que diziam “Nada é mais patriótico do que protestar” ou “Resistir ao fascismo”, enquanto se aglomeravam na Times Square, em Nova Iorque, e se reuniam aos milhares em parques de Boston, Atlanta, Chicago e outras metrópoles.

Os manifestantes marcharam por Washington e pelo centro de Los Angeles e fizeram piquetes à porta das capitais de vários estados liderados pelos republicanos, de um tribunal em Billings, Montana, e em centenas de espaços públicos mais pequenos.

Muitos manifestantes chegaram mesmo a fazer manifestações à porta de edifícios com o nome de Trump, como em Nova Iorque e Chicago, onde o presidente dos EUA – sob as suas organizações Trump – possui e gere vários imóveis nobres no centro da cidade.

O Partido Republicano de Trump menosprezou as manifestações como comícios “Hate America”, mas em muitos lugares os eventos pareciam mais uma festa de rua.

Havia bandas a marchar, enormes faixas com o preâmbulo da Constituição dos EUA “Nós, o Povo”, que as pessoas podiam assinar, e manifestantes com fatos insufláveis, em particular sapos, que surgiram como um sinal de resistência em Portland, Oregon.

Foi a terceira mobilização em massa desde o regresso de Trump à Casa Branca e teve como pano de fundo um encerramento do governo que não só encerrou programas e serviços federais, como está a testar o equilíbrio central do poder, à medida que uma ala executiva agressiva confronta o Congresso e os tribunais de uma forma que os organizadores do protesto advertem ser um deslize para o autoritarismo.

“Lutei pela liberdade e contra este tipo de extremismo no estrangeiro”, disse Shawn Howard, um antigo fuzileiro naval da Guerra do Iraque, que também trabalhou na CIA durante 20 anos em operações de combate ao extremismo.

“E agora vejo um momento na América em que temos extremistas por todo o lado que estão, na minha opinião, a empurrar-nos para uma espécie de conflito civil”, acrescentou.

Trump, por sua vez, estava a passar o fim de semana na sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida.

“Dizem que se estão a referir a mim como um rei. Eu não sou um rei”, disse o presidente numa entrevista à Fox News que foi para o ar na sexta-feira, antes de partir para uma angariação de fundos MAGA (Make America Great Again) de 1 milhão de dólares por cabeça (857 600 euros) no seu clube.

Os manifestantes – maioritariamente democratas – dizem que vão continuar a sair às ruas para garantir que a democracia do seu país não “escorregue pelas fendas” e proteger a Constituição, que acusam a administração Trump de subverter.

Os deputados criticaram Trump por tentar revogar a cidadania americana por nascimento, um direito protegido pela 14ª emenda, que ainda não foi decidido pelo Supremo Tribunal.

Criticaram também a forma como a sua administração tem visado os imigrantes ilegais, as rusgas de imigração em massa em cidades maioritariamente democratas, como Los Angeles e Chicago, que dividiram e separaram famílias, detiveram e deportaram muitas pessoas, por vezes sem julgamento ou processo legal.

Os manifestantes também exigiram o fim do destacamento de tropas da Guarda Nacional para as cidades americanas para realizar operações de policiamento civil, que Trump considera desnecessárias e inconstitucionais, e apelaram à restauração do poder local para as autoridades estaduais.

Americanos mobilizam-se no estrangeiro

Também se realizaram vários protestos nas principais cidades europeias. As manifestações foram em grande parte organizadas e assistidas por imigrantes norte-americanos que vivem no estrangeiro, que se dizem cada vez mais preocupados com o facto da administração Trump estar a minar a posição global do seu país.

Centenas de pessoas reuniram-se em Madrid, segurando cartazes e sinais que diziam “nenhum homem está acima da lei” e “Não aos tiranos, defendam a democracia!”

“O Governo Trump não está a respeitar as instituições que todos os presidentes anteriores sempre respeitaram. O Partido Republicano está a permitir que isso aconteça. O Supremo Tribunal parece estar a decidir a seu favor em tudo, e estamos muito preocupados com tudo isso”, disse William Kotes, um consultor de admissões de MBA de 66 anos.

“Há outra agenda em curso e penso que é preciso fazer alguma coisa para nos mantermos vigilantes, activos e para nos manifestarmos contra o que está a acontecer”, disse Miss Dawn, funcionária pública internacional.

A manifestação também aconteceu em Lisboa. Na Praça do Comércio, dezenas de imigrantes norte-americanos ergueram cartazes com palavras de ordem contra o autoritarismo da Administração Trump, como “No Kings, No crowns” (Não aos reis, não aos reinos, numa tradução livre).

Os organizadores deste protesto em Lisboa, os Americans in Portugal United in Protest – AMPT, pedem a “Democracia de volta” ao seu país.

Muitos também protestaram contra as mensagens contraditórias do Presidente dos EUA no seu apoio à Ucrânia, após a visita do líder ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, à Casa Branca, na sexta-feira.

Zelenskyy, que visitou Washington para apresentar o caso do seu país e convencer Trump a vender-lhe mísseis Tomahawk de longo alcance, saiu sem as armas que desejava, o que muitos suspeitam ter sido devido ao facto de Vladimir Putin, da Rússia, ter dissuadido Trump de as fornecer.

Alguns manifestantes também criticaram o seu apoio inabalável a Israel e acusaram a atual administração de cumplicidade no que descreveram como um genocídio em Gaza, antes de um acordo de cessar-fogo, mediado por Trump, que entrou em vigor na semana passada.

Fonte: Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2025/15:29:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...