Milionários! Saiba quanto Popó e Kleber Bambam ganharam com luta de boxe no FMS

O ex-lutador e o influenciador saíram mais ricos do duelo disputado no final de semana (Foto: Reprodução / Instagram / @popofreitas / @bambamoficial)

Influenciador fatura milhões apesar da derrota em segundos durante luta de boxe realizado no último sábado. Valor supera prêmio do BBB.

Na madrugada deste domingo (25), durante o evento Fight Music Show (FMS), Kleber Bambam enfrentou e foi derrotado para o boxeador Acelino “Popó” Freitas – o nocaute aconteceu com apenas 36 segundos de luta. Apesar da derrota rápida e histórica, o influenciador recebeu uma premiação milionária, superando até mesmo o prêmio que ganhou no Big Brother Brasil em 2002.

De acordo com o colunista Leo Dias, Bambam faturou R$ 6 milhões com a luta, além dos valores arredondados pagos pelos patrocinadores. Enquanto isso, Popó recebeu R$ 5 milhões. Após o confronto, marcado por provocações, os dois gravaram vídeos juntos nas redes sociais em um tom amistoso.

Em declaração, Bambam expressou sua satisfação: “Estou muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui. Foi uma honra, primeira vez minha. A mão do cara é pesada demais, o Whindersson Nunes aguentou bem. Fizemos um show, né?”

Além disso, o influenciador ressaltou a magnitude do evento e o suporte dos patrocinadores: “Te falar: maior evento que já teve na história do Brasil. De números, de visualização, internet, Instagram, internet bombou, os seus patrocínios parabéns, os meus também parabéns. Fico feliz! E fico feliz de ter sido seminocauteado pelo campeão.”

Sobre o impacto financeiro da luta, Bambam revelou que o valor recebido superou seu prêmio no BBB: “Essa luta já passou do prêmio do Big Brother, particularmente, para mim. Essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois ou três prêmios de BBB.”Além dos ganhos diretos com a luta, o influenciador destacou os patrocínios internacionais e o acordo com a Nike, que aumentam significativamente sua receita.

