Militar brasileiro se destaca em curso para capitães nos EUA! Treinamento de elite reforça cooperação entre Exército Brasileiro e forças internacionais

Militar brasileiro finaliza curso para Capitães nos EUA como segundo melhor aluno internacional. Conquista do militar do Exército Brasileiro reforça o posicionamento do Brasil no setor.

O Capitão do Exército Brasileiro, Thiago Sadayoshi Guibo, ficou em segundo lugar entre 30 alunos internacionais no Curso para Capitães nos EUA. O militar brasileiro foi um dos destaques do Curso de Manobra para Capitães (Maneuver Captains Career Course – MCCC) no Centro de Excelência de Manobra do Exército dos EUA, situado em Fort Moore-Georgia. Essa conquista do militar do Exército Brasileiro reforça a cooperação entre o Brasil e forças internacionais.

Militar brasileiro também foi incluído no Commandant’s List

Em sua última edição, que se encerrou no dia 1 de dezembro do último ano, o curso para Capitães nos EUA contou com a participação dos alunos do Exército dos EUA e dos Fuzileiros Navais dos EUA, além de 20 outros de países aliados. O militar do Exército Brasileiro foi, ainda, incluído na Commandant’s List, lista composta pelos 20% dos militares mais bem classificados do curso.

Este reconhecimento no curso para Capitães nos EUA reflete o alto padrão da educação, preparo físico e profissionalismo dos oficiais do Exército Brasileiro.

No curso, estavam representantes do Brasil, Argentina, Belize, Jamaica, Camarões, Tunísia, Líbano, Jordânia, Paquistão, Arábia Saudita, Tailândia, Armênia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Eslovênia, Coreia do Sul, Albânia e Kosovo.

Nas atividades do curso para Capitães nos EUA, que duraram 27 semanas, os oficiais foram preparados para exercer o cargo de Comandante de Subunidade e de membro do Estado-Maior, enfatizando o emprego de Forças Tarefa em combate, conjugado com fogos, Reconhecimento, Vigilância e Aquisição de Alvos (IRVA), meios de inteligência, engenharia, aviação e logística.

Curso para Capitães nos EUA

O curso para capitães nos EUA, onde o militar do Exército Brasileiro ganhou destaque, é estruturado em três fazes principais, sendo elas a companhia, comando e batalhão.

Sua principal ferramenta de avaliação é a expressão oral, responsável por fornecer feedback imediato aos alunos, avaliando não só a capacidade de se comunicar de forma eficaz, mas também os processos e habilidades de pensamento tático na tomada de decisões.

Os critérios de avaliação do curso para Capitães nos EUA também incluem Teste de Avaliação Física, o planejamento utilizando o Trabalho de Comando (Troop Leading Procedure – TLP), capacidade de trabalho integrando um Estado-Maior nível Unidade.

A participação do militar brasileiro no MCCC visa ao aprimoramento das habilidades de liderança e tática militar, reforçando o compromisso e importância da parceria entre os exércitos do Brasil e EUA.

Além disso, também é uma importante ferramenta para a integração e o entendimento mútuo entre os exércitos. Também estreita os laços de amizade e cooperação entre todos os países participantes do curso, fomentando a interoperabilidade e a promoção da segurança global.

Brasileiros ganham destaque no exterior

Além desse militar do Exército Brasileiro que ganhou destaque no MCCC, em novembro do último ano, o Capitão Túlio Moreira, concluiu com destaque o Curso de Aperfeiçoamento de Capitães de Artilharia Antiaérea do Exército dos Estados Unidos, em Fort Sill, Oklahoma.

Entre 27 oficiais, sendo 15 americanos e 12 estrangeiros, o capitão brasileiro obteve a segunda colocação geral e foi agraciado com a medalha MG Infante IMS Honor Graduate, honraria concedida ao estrangeiro que obtivesse o melhor desempenho.

A classificação do militar do Exército Brasileiro destacam o prestígio do Brasil no cenário internacional e destaca a capacitação dos militares brasileiros em formações de alto nível. O curso para capitães nos EUA possui duração de seis meses e visa formar líderes técnicos e táticos em sistemas de Defesa Antiaérea, gerando habilidades para tomada de decisão em ambientes complexos e desafiadores.

Fonte: Valdemar Medeiros – Exército Brasileiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/15:03:14

