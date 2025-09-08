Militar da Marinha é atropelado por motociclista do Exército durante desfile de 7 de Setembro, em Fortaleza

Foto: Reprodução | A vítima foi socorrida e está recebendo cuidados médicos. 10ª Região Militar vai investigar acidente

Um militar da Marinha do Brasil foi atropelado por uma moto conduzida por um membro do Exército na manhã deste domingo (7), no início do desfile cívico-militar do Dia da Independência, na avenida Beira-Mar, em Fortaleza. A vítima foi socorrida e está recebendo cuidados médicos.

Um vídeo gravado por uma pedestre mostra que o homem, que possui a patente de marinheiro, caminhava com uma câmera para fazer registro do desfile quando ele é acertado, de costas, por uma moto que vem em alta velocidade. Com o impacto, a vítima é jogada para o ar.

Por meio de nota, o Exército informou que o militar da Marinha foi “vítima de um atropelamento por um motociclista que fazia o balizamento da via”, que havia sido interditada para veículos externos ao desfile.

O desfile cívico 7 de setembro em Fortaleza começou por volta de 8h30 e reuniu mais de 10 mil membros de órgãos das Forças Armadas, agentes dos órgãos de Segurança Pública do Ceará e alunos das redes estadual, municipal e particular.

De acordo com a 10ª Região Militar, que comanda as forças do Exército no Ceará, o jovem atropelado foi levado à emergência hospitalar e está realizando exames e recebendo cuidados médicos. O estado de saúde dele não foi detalhado.

“A Marinha do Brasil está prestando todo o apoio necessário ao militar, que também está sendo acompanhado por familiares. A 10ª RM vai apurar as condições do ocorrido”, informou o órgão em nota.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) destacou que mobilizou 200 agentes para garantir o isolamento da avenida Beira-Mar durante o desfile, e reforçou que nenhum veículo externo conseguiu ter acesso à avenida nesta manhã.

